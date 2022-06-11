Korkunç kaza! 6 ölü, 15 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Naipler Mahallesi'nde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Balıkesir Kepsut-Dursunbey Karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 15 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir Valimiz ve tüm birimlerimiz olay yerinde, teyakkuz halinde durumu takip ediyor. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.