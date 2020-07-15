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KPSS kumpası ile ilgili 30 ilde dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 30 ilde operasyon başlatıldığı belirtildi.

KPSS kumpası ile ilgili 30 ilde dev operasyon

KPSS kumpası ile ilgili 30 ilde dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 30 ilde operasyon başlatıldığı belirtildi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında 15/07/2020 tarihi itibari ile gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 35 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir." denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ evlerinde KPSS sorularının verildiği iddiası ile yürüttüğü soruşturma ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Açıklamada, 30 ilde operasyon yapıldığı, 60 kişi için gözaltı kararı verildiği bildirildi. Gözaltı kararı verilenlerden 35'i yakalandı. Diğer 25 kişi ise her yere aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında 15/07/2020 tarihi itibari ile gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 35 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıKPSSSınavOperasyon
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