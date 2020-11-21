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'Kredi kartı aidatı iadesi' diyerek böyle dolandırıyorlar!

Ticaret Bakanlığı, Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isim ya da logoları kullanılarak "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.

'Kredi kartı aidatı iadesi' diyerek böyle dolandırıyorlar!

'Kredi kartı aidatı iadesi' diyerek böyle dolandırıyorlar!

Ticaret Bakanlığı, Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isim ya da logoları kullanılarak "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 14:46
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Ticaret Bakanlığı'ndan kredi kartı aidat iadesi ile ilgili dikkat çeken uyarı geldi. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamayla, Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isim ya da logoları kullanılarak "kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı" yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kredi kartı dolandırıcılarının, özellikle son dönemde sosyal medya aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarının isim ve logolarını kullanarak bazı paylaşımlar yaptıkları belirtildi.

"İADENİZİ ALMAK İÇİN YUKARIDAKİ LİNKE TIKLAYIN" ŞEKLİNDE PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR

Açıklamada, sosyal medyada "Geçirdiğimiz pandemi dönemine istinaden bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın." şeklinde paylaşımların yapıldığının belirlendiği ifade edildi.

"KARTIN ÇIKARILDIĞI KURULUŞA BAŞVURULMALI"

Tüketicilerin, kredi kartı bilgileri kullanılarak dolandırıcılığa maruz kalmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için çeşitli bilgilendirmelere yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu kanunun ilgili maddesine dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 7 Mart'ta yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in Banka ve Kredi Kartı Ücretleri başlıklı maddesi ile kart aidatlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu madde ile kart çıkaran kuruluşların 'Yıllık üyelik ücreti tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü tüketicilerin kullanımına sunmak zorunda oldukları, kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartından bu kart hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı' gibi hususlar hüküm altına alınmıştır."

Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isim ya da logoları kullanılarak kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, kart aidatlarına ilişkin uygulamalarda kartın çıkarıldığı kuruluşa başvurulması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir." ifadesi kullanıldı.

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