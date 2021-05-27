KSÜ’de ikinci taciz skandalı! Kirli ilişkiler mide bulandırıyor

Adını namus timsali Sütçü İmam’dan alan üniversitede kız öğrencilere yönelik KSÜ öğretim üyelerince birbiri ardına yaşanan taciz olaylarının sumen altı edilmesi ve tacizci hocaların kollanarak görevlerine devam etmesi KSÜ’deki kirli ilişkileri gözler önüne seriyor.

KSÜ’de, daha önce bir öğretim üyesi profesörün 80’e yakın kadın öğrencilere yönelik cinsel tacizinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada skandallar zinciri ortaya çıkmış ve tacizci hocaya ödül gibi ceza verilerek görevine iade edilmişti.

Bu olayın yankısı sürerken, Fakülteye bağlı Tarih bölümünde öğretim üyesi olan İ.A. hakkında da 30’a yakın kız öğrencilere yönelik cinsel taciz iddiasıyla soruşturma açıldı. Suçlamalar üzerine üniversitede bir komisyon oluşturuldu.

Komisyon araştırmasında İ.A.’nın kesin ihraç talebiyle YÖK’e sevk edilmesi kararlaştırılırken KSÜ Rektörlüğünün raporu hazırlayan komisyon üyelerine baskı sonucu İ.A.’nın ihracının engellendiği iddia ediliyor.

Öyle ki; o dönem komisyonda yer alan Doç. Dr. M.Ş.’nin bizzat rektör tarafından TÜBİTAK soruşturması öne sürülerek baskı altına alındığı ve bunun üzerine yeni raporun yönetimin istediği şekilde çıktığı ve İ.A.’nın taciz dosyasının YÖK’e gönderilmediği öğrenildi.

Dosya, KSÜ Disiplin Kurulu tarafından incelenerek İ.A.’ya ‘kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezası verildiği anlaşıldı.

TACİZCİ HOCA KÜÇÜK BİR CEZA İLE KURTULDU

Bu ceza da bir alt ceza olan ‘maaştan kesme’ cezasına çevrilip tacizci öğretim üyesinin önce üniversitenin tarih bölümüne sonra ise Türkoğlu Meslek Yüksek Okuluna görevlendirilerek KSÜ yönetimince ceza almaktan kurtarıldığı ortaya çıktı.

RAPORUN DEĞİŞMESİ İÇİN TÜBİTAK SORUŞTURMASI BASKI ARACI OLARAK KULLANILDI

Fakültedeki mide bulandıran kirliği ağalar bununla da sınırlı kalmıyor…

Üniversite kaynaklarının verdiği bilgiye göre; raporun değişmesi konusunda baskı gören ve daha sonra Profesörlük kadrosu verilen M.Ş.’nin TÜBİTAK tarafından tespit edilen ‘etik olmayan dergi kurma ve dergide kendi oluşturduğu kurulla birlikte yayın yapma’ suçundan hakkında soruşturma açılması için KSÜ rektörlüğüne dosya gönderilir.

Bu dosya, İ.A. ile ilgili taciz skandalında komisyon raporunu değiştirmesi için M.Ş.’ye baskı aracı olarak kullanılır.

M.Ş ise taciz ile ilgili ilk hazırlanan raporu geri çekerek buna karşılığında TÜBİTAK’tan gönderilen soruşturma dosyası sumen altı edilir.

2018 yılında yaşanan ikinci taciz skandal zinciriyle ilgili

KSÜ REKTÖRLÜĞÜNÜN KAMUOYUNU AYDINLATMASI ADINA ŞU SORULARA YANIT VERMESİ BEKLENİYOR;

1-Bu dosyanın göz ardı edilmesi ve YÖK’e sevk edilmemesi için kimler devreye girdi?

2-Rektörü ilk ziyaret edip ‘Hayırlı olsun’ diyen siyasetçi, eski Milletvekili kim?

3-Bu ziyaret sonrası Rektör tacize adı karışan İ.A.’yı makamına çağırıp görüşme yaptı mı?

4-Rektörün göreve gelir gelmez ilk işi bu mu oldu?

5-İ.A.’nın taciz iddiasıyla ilgili bilgi ve belgeler mevcutken Rektör dosyayı neden YÖK’e sevk etmedi?

6-Adı geçen tacizci İ.A. daha önce çalıştığı Gaziantep Üniversitesinde benzer suç işledi mi?

7-Üniversite yönetiminin yaşanan 2 taciz olayı ile ilgili suskunluğu, iş yapmamasının sebepleri nelerdir?

8-Tacizcilerle ilgili tüm belge ve deliller mevcutken üniversiteye emanet edilen kız öğrenciler neden korunmuyor da tacizciler korunuyor?