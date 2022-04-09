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Malatya’daki 5.2’lik deprem Kahramanmaraş’ı da salladı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 17.02'de Malatya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

Malatya’daki 5.2’lik deprem Kahramanmaraş’ı da salladı

Malatya’daki 5.2’lik deprem Kahramanmaraş’ı da salladı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 17.02'de Malatya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 18:53
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AFAD, depremin merkez üssünün Pütürge ilçesi olduğunu bildirirken derinliğini 6.72 km olarak açıkladı. Deprem, Malatya'nın ilçeleri başta olmak üzere, çevre iller Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. Depremin ardından yapılan açıklamalarda, herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği kaydedildi.

Son dakika haberleri... Malatya ve çevre iller, şiddetli deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saatler 17.02'yi gösterdiğinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD, Malatya depremi ile ilgili son dakika bilgi notu paylaşırken depremin merkez üssünün Pütürge ilçesi olduğunu bildirdi. AFAD ayrıca, depremin 6.72 km derinlikte olduğunu da aktardı.

Kandilli Rasathanesi de Malatya'da gerçekleşen depreme ilişkin açıklama paylaştı. Kandilli, 5.2 büyüklüğündeki depremin 5 km derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Malatya genelinde hissedilmesinin yanı sıra, çevre iller Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

BAKAN KURUM'DAN MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da gerçekleşen depremin ardından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada depremin ardından kendilerine intikal eden herhangi olumsuz bir ihbarın olmadığını belirtti. Gürkan, bulunduğu yerden depremi oldukça şiddetli hissettiklerini de sözlerine ekledi.

Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgiye göre, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “İlçemizde şiddetli bir deprem meydana geldi. Bütün mahallerimize ulaşıyorum. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bilgisi geldi. Şu anda olumsuz bir durum yok” dedi.

Son Güncelleme: 09.04.2022 18:57
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Malatya’daki 5.2’lik Deprem Kahramanmaraş’ı Da Salladı
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