Mardin’de 4 kardeş ve anneleri kayboldu!

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi’nde yaşayan dört kardeşin ve annelerinin kaybolduğu bildirildi. Muhammet (15), Sibel (14), Münir (9) ve İdris (8) isimli dört kardeşin dünden beri kendilerinden haber alınamıyor. Kayıp çocukların annesi hakkında da bilgi bulunamıyor.

Olay, Türkiye’yi 19 gün boyunca kayıp olan ve Eğartutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölüm haberiyle sarsılan ülke genelinde yeni bir endişe yarattı. Mardin’deki kayıp çocuk vakası, bölgede büyük bir kaygıya yol açtı ve geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Mardin / Midyat’a bağlı Ziyaret Mahallesi’nde yaşayan 4 kardeşten saatlerdir haber alınamıyor. Muhammet (15), Sibel (14), Münir (9) ve İdris (8) isimli kardeşler her yerde aranıyor” ifadeleriyle gelişmeyi duyurdu.

Aile tarafından yapılan açıklamaya göre, sadece çocuklar değil, anneden de haber alınamıyor. Bölgede polis ve jandarma ekipleri, kayıp kişileri bulmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çevredeki köylerden de destek alınarak arama faaliyetleri genişletildi.