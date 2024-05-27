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Mersin'de dehşete düşüren kaza! 10 ölü 39 yaralı!

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü ve 39 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi.

Mersin'de dehşete düşüren kaza! 10 ölü 39 yaralı!

Mersin'de dehşete düşüren kaza! 10 ölü 39 yaralı!

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü ve 39 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 01:26

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkiinde, aralarında şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

10 ÖLÜ, 39 YARALI

Meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 kişinin öldüğü, 39 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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