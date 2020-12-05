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Mersin'de kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mersin’de, park ettiği kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan kişi öldü.

Mersin'de kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mersin'de kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mersin’de, park ettiği kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan kişi öldü.

05 Aralık 2020 Cumartesi 09:53
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Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Tapureli Mahallesi Hacısalı mevkisinde, 33 VA 357 plakalı kamyonetinin önünde odun kesen Aydın Yılmaz (38), henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden aracın altında kaldı.

Babasının yerde yattığını gören 5 yaşındaki İ.Yılmaz, durumu annesi F. Yılmaz'a bildirdi.

Olay yerine gelen ve eşi Aydın Yılmaz'ın hareket etmediğini gören F. Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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