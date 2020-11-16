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Mersin'de PKK/PDY operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de PKK/PDY operasyonu

Mersin'de PKK/PDY operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 10:33
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/PYD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Suriye'de PKK/PYD'nin sözde Münbiç asayiş genel müsteşarı olarak faaliyet yürüten bir erkek şüpheli ile örgütün sözde Münbiç medya koordinatörlüğü ve silahlı asayiş biriminde faaliyet gösteren bir kadın şüphelinin illegal yollardan Mersin'e geldiği belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon yapılan evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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