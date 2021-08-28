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Ordu'daki aile katliamında yeni detay!

Ordu'da 14 yaşındaki F.Y. isimli çocuğun ailesini katlettiği olayda yeni detaylar gelmeye başladı. F.Y'nin anne, anneanne ve ağabeyini öldürdüğü ve babasını ağır yaraladığı olayda 4 yaşındaki küçük kardeşin de evde olduğu ortaya çıktı. Silah seslerinden korkan çocuğun evden kaçtığı öğrenildi.

Ordu'daki aile katliamında yeni detay!

Ordu'daki aile katliamında yeni detay!

Ordu'da 14 yaşındaki F.Y. isimli çocuğun ailesini katlettiği olayda yeni detaylar gelmeye başladı. F.Y'nin anne, anneanne ve ağabeyini öldürdüğü ve babasını ağır yaraladığı olayda 4 yaşındaki küçük kardeşin de evde olduğu ortaya çıktı. Silah seslerinden korkan çocuğun evden kaçtığı öğrenildi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:42
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Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma yaşandı. Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı'yı da yaraladı.

KOMŞULARI SİLAH SESLERİNİ DUYMUŞ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

4 YAŞINDAKİ KARDEŞİ DE EVDEYMİŞ

Kahreden olaydan yeni detaylar gelmeye de başladı. 14 yaşındaki çocuğun ailesine ateş açtığı sırada, 4 yaşındaki küçük kardeşinin de odada olduğu öğrenildi. Ağabeyinin silahı ateşlemesiyle korkan küçük çocuğun evden kaçarak kurtulduğu, şu an ise akrabalarının yanında olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 28.08.2021 17:50
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Ordudaki Aile Katliamında Yeni Detay!
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