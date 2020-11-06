Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 19°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Başkan Güngör ‘Hayırlı olsun Kahramanmaraş’
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor Başvuru
Şiir ve Edebiyat Günlerine Rekor...
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Çini Kursu Meyvelerini Verdi
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine Katıldı
Rektör Can, Stratejik Araştırmalar Kongresine...
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Kalekaya Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Osmaniye'de 2 kişiyi öldüren katil tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu biri motosikletli kurye 2 kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de 2 kişiyi öldüren katil tutuklandı

Osmaniye'de 2 kişiyi öldüren katil tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu biri motosikletli kurye 2 kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

06 Kasım 2020 Cuma 11:04
banner459

Sanayi sitesi yakınlarında dün tabancayla düzenlendiği saldırıda lokantada paket servis personeli olarak çalışan Murat İsmail Deniz (27) ile Halitağalar köyü yakınlarında Tamer Koşkoş'u öldürüp Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde ağabeyi Ali E'yi yaraladıktan sonra polise teslim olan A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, motosikletli kurye olarak çalışan Murat İsmail Deniz, motosikletle iş yerine dönerken tabancayla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan zanlı A.E, daha sonra polise teslim olmuş, ifadesinde Murat İsmail Deniz'in yanı sıra Halitağalar köyü yakınlarında Tamer Koşkoş'u ve Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde ağabeyi Ali E'yi de vurduğunu itiraf etmişti.

Ekipler, başından ve göğsünden vurulduğunu belirlediği Koşkoş'u ölü bulmuş, zanlının ağabeyi Ali E'nin ise başından vurularak ağır yaralandığı ve Kadirli Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı tespit edilmişti.

Son Güncelleme: 06.11.2020 13:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma
Eşine ve çocuklarına işkence eden cani adamdan şok savunma
Mersin'de 74 kişi yakalandı
Mersin'de 74 kişi yakalandı
Hatay'da karantina
Hatay'da karantina
Seyir halindeki araçta arkadaşını öldürdü: Cami kubbesine saklandı
Seyir halindeki araçta arkadaşını öldürdü: Cami kubbesine saklandı
12 kişiyi öldüren seri katilden şok savunma!
12 kişiyi öldüren seri katilden şok savunma!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber