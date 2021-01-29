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Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından karbonmonoksit zehirlenmelerine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından karbonmonoksit zehirlenmelerine yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 09:56
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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, soba kullanımının yoğun olduğu mahallelerde vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekiplerce, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba felaket olur" sloganıyla başlatılan çalışmada, soba yakımı ve söndürülmesiyle ilgili bilgiler verildi.

Ekipler, soba zehirlenmesinden korunmak için eski baca borularının değiştirilmesi, baca ve boruların temizliğinin düzenli yapılması, rüzgarlı havalarda bacalar uygun değilse sobanın yakılmaması, rüzgar yönüne göre yön değiştiren baca kapaklarının kullanılması gibi tavsiyelerde bulundu.

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