Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, soba kullanımının yoğun olduğu mahallelerde vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekiplerce, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba felaket olur" sloganıyla başlatılan çalışmada, soba yakımı ve söndürülmesiyle ilgili bilgiler verildi.

Ekipler, soba zehirlenmesinden korunmak için eski baca borularının değiştirilmesi, baca ve boruların temizliğinin düzenli yapılması, rüzgarlı havalarda bacalar uygun değilse sobanın yakılmaması, rüzgar yönüne göre yön değiştiren baca kapaklarının kullanılması gibi tavsiyelerde bulundu.