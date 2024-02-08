Otomobil sürüye daldı: 60 hayvan telef oldu!

Kazada araç sürücüsü de yaralandı. Olayın ardından itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, Ayvalık Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin hayvan sürüsünün içine dalması sonucu yaklaşık 60 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kazada araç sürücüsü de yaralandı. Olayın ardından itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.