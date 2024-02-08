Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş’un 104. Yılında çeşitli etkinlikler düzenlenecek
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş’un 104. Yılında çeşitli...
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve...
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...

Otomobil sürüye daldı: 60 hayvan telef oldu!

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, Ayvalık Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin hayvan sürüsünün içine dalması sonucu yaklaşık 60 küçükbaş hayvan telef oldu.

Otomobil sürüye daldı: 60 hayvan telef oldu!

Otomobil sürüye daldı: 60 hayvan telef oldu!

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, Ayvalık Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin hayvan sürüsünün içine dalması sonucu yaklaşık 60 küçükbaş hayvan telef oldu.

08 Şubat 2024 Perşembe 11:27

Kazada araç sürücüsü de yaralandı. Olayın ardından itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 51 Kişi Tutuklandı
Kahramanmaraş’ta 51 Kişi Tutuklandı
Kahramanmaraş’ta kaymakam ölü bulundu!
Kahramanmaraş’ta kaymakam ölü bulundu!
Kahramanmaraş’ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!
Kahramanmaraş’ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!
Kahramanmaraş’ta otomobil şarampole yuvarlandı!
Kahramanmaraş’ta otomobil şarampole yuvarlandı!
Kahramanmaraş Valiliği’nden 5 günlük yasak!
Kahramanmaraş Valiliği’nden 5 günlük yasak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber