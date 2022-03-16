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Otomobili içindeki çocukla çaldı!

Konya'da 2 iş yerinde hırsızlık yapan Mustafa Arslanhan çaldığı otomobille kaçtı. Arslanhan, çaldığı araçla kaçarken bir otomobile çarptı.

Otomobili içindeki çocukla çaldı!

Otomobili içindeki çocukla çaldı!

Konya'da 2 iş yerinde hırsızlık yapan Mustafa Arslanhan çaldığı otomobille kaçtı. Arslanhan, çaldığı araçla kaçarken bir otomobile çarptı.

16 Mart 2022 Çarşamba 16:56
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Sürücü ile tartışan şüpheli, polislerin geldiğin görünce bu kez çarptığı içinde 6 yaşındaki Kayra Deniz'in bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Şüpheli Arslanhan, çocukla bir apartmana saklanmak isterken yakalandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Arslanhan, Kule Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar kasası ve elektronik eşya çaldı. Ardından yaklaşık 200 metre ileride bir otelin önünde park halindeki 35 AUG 653 plakalı otomobiline binmek isteyen Selçuk Çelebi’yi (44), bıçakla tehdit edip aracı alıp kaçtı. Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki uydu takip cihazı sayesinde gittiği yer tespit edildi.

KAZA YAPTI, YİNE OTOMOBİL ÇALDI

Polisin takibi sırasında Arslanhan kaçtığı otomobille Mimar Sinan Mahallesi Nesimi Sokak'ta, komşusunun çocuğu Kayra Deniz'i okuluna götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı 34 VA 4202 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Arslanhan ve sürücü Kahramanoğlu, araçlarından indi. Bu sırada polisin geldiğini gören Arslanhan, Kahramanoğlu'nu bıçakla tehdit edip, içinde Kayra Deniz'in bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Arslanhan'ın otomobil ile Sille Kavşağı civarında olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mustafa Arslanhan, Fatih Işıklar Mahallesi Telaffuz Sokağa girip, otomobili fark edilmemesi için yolun kenarındaki iki aracın arasına park etti. Şüpheli, araçtaki Kayra Deniz ile saklanmak için bir apartmana doğru koşarken haberciler tarafından fark edildi.

İhbar üzerine polisleri gören Arslanhan, Kayra Deniz'i bırakıp kaçtı.

Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Murat Ercan, çocuğu alıp sakinleştirdi. Kaçan Arslanhan, polis tarafından saklanmaya çalıştığı bir apartmanın bahçesinde yakalandı.

Çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken, şüpheli Arslanhan gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 16.03.2022 19:57
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