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Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:30
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Edinilen bilgiye göre, Nurhak-Malatya karayolu üzerinde seyir halinde olan Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı 57 yaşındaki Ahmet Kaya’nın kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Doğanşehir Devlet Hastanesine yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Kaya’nın cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi Morgunda yapılan ön otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 30.08.2021 19:46
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Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü
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