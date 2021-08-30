Otomobille Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Edinilen bilgiye göre, Nurhak-Malatya karayolu üzerinde seyir halinde olan Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı 57 yaşındaki Ahmet Kaya’nın kullandığı motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Doğanşehir Devlet Hastanesine yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Kaya’nın cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi Morgunda yapılan ön otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.