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Pakistanlı sapık kadınları görüntülerken yakalandı!

İstanbul'daki bir sahil kıyısında yüzen genç kızların bikinili fotoğraflarını çeken Pakistan uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Pakistanlı sapık kadınları görüntülerken yakalandı!

Pakistanlı sapık kadınları görüntülerken yakalandı!

İstanbul'daki bir sahil kıyısında yüzen genç kızların bikinili fotoğraflarını çeken Pakistan uyruklu şahıs, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

14 Nisan 2022 Perşembe 15:29
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice ve rızaları dışında çekilmiş videolarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede videoların yayımlandığı sosyal medya hesabının Pakistan uyruklu Cüneyt R. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan'da yaşadığı belirlenen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Cüneyt R. hakkındaki tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Son Güncelleme: 14.04.2022 16:37
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Pakistanlı Sapık Kadınları Görüntülerken Yakalandı!
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