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Para için en yakın arkadaşını öldürdü

Antalya'da 6 gündür kayıp olarak aranan Aykut Çakal'ın (24) cansız bedeni, ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulundu.

Para için en yakın arkadaşını öldürdü

Para için en yakın arkadaşını öldürdü

Antalya'da 6 gündür kayıp olarak aranan Aykut Çakal'ın (24) cansız bedeni, ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulundu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 15:50
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Çakal'ın katil zanlısı olarak yakın arkadaşı M.K. aranıyor. Talihsiz genci boğarak öldüren M.K.'nin Çakal'ın otomobilini satıp parasını almak için Suriyeli bir genci dublör olarak kullanıp, satış işlemi yaptırdığı ortaya çıktı. Yakalanan Suriyelinin itirafı üzerine bulunan oğlunun cenazesini gözyaşları arasında teslim alan Nihat Çakal, "Yılların arkadaşı celladı olmuş oğlumun" diye isyan etti.

Burdur'un Bucak ilçesinden Antalya'ya taşınan ve giyim üzerine bir mağazalar zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan İstanbul'da yaşayan ailesi 23 Kasım gecesinden sonra haber alamadı. Aile, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, Aykut Çakal'ın ayağına sıcak su döküldüğünü bu nedenle rapor aldığını, o tarihten itibaren cep telefonunun sinyal vermediğini belirledi.

AYKUT'A BENZEYEN KİŞİYE ARACI SATTIRDI İDDİASI
Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu öne sürdü. M.K.'nin, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli bir genci aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDU
Çalışmalarını bu yönde genişleten ekipler, Aykut Çakal'ın benzeri Suriyeliye ulaştı. Gözaltına alınan Suriyeli, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti.

Adı açıklanmayan şüphelinin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu. Ekipler tarafından gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'un Silivri ilçesine gönderildi.

'YILLARIN ARKADAŞI CELLADI OLMUŞ OĞLUMUN'
Acılı baba Nihat Çakal, "Oğlumu parası için öldürmüşler. Keşke parasını alıp, kendini bıraksalardı. Çok üzgünüm. Yılların arkadaşı celladı olmuş oğlumun" dedi.

Polis, Aykut Çakal'ın yakın arkadaşı olduğu belirlenen M.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, şüphelinin sırasıyla Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirlendi. Öte yandan polis, şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 86 bin TL'ye sattıklarını saptadı. Bulunan otomobile el koyuldu.

Son Güncelleme: 28.11.2020 17:03
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