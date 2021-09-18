Pazarcık’ta kaza, 1 ağır 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ulubahçe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride fırlayan otomobile çarpmamak için manevra yapan tırda, yolda makasladı. Kaza nedeniyle kapanan yolda seyir halinde olan hafif ticari araç ise, tıra yandan çaptı. Yaşanan zincirleme kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.