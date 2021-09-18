Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aksu Gözü’nün Yolu Baştan Uca Yenilendi
Aksu Gözü’nün Yolu Baştan Uca...
Dünya Temizlik Gününde Anlamlı Etkinlik
Dünya Temizlik Gününde Anlamlı Etkinlik
İstiklal Üniversitesi’nin Düzenlediği Çevrimiçi Söyleşide “Çevre Dostu Binalar” Anlatıldı
İstiklal Üniversitesi’nin Düzenlediği Çevrimiçi Söyleşide...
Kahramanmaraş’ta Yürüyüş Ve Bisiklet Turu Etkinliği
Kahramanmaraş’ta Yürüyüş Ve Bisiklet Turu...
İleri Yaş Atölyeleri’nde Başvurular Başlıyor!
İleri Yaş Atölyeleri’nde Başvurular Başlıyor!

Pazarcık’ta kaza, 1 ağır 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yola fırlayan köpeğin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Pazarcık’ta kaza, 1 ağır 2 yaralı

Pazarcık’ta kaza, 1 ağır 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yola fırlayan köpeğin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 12:11
banner459

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ulubahçe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride fırlayan otomobile çarpmamak için manevra yapan tırda, yolda makasladı. Kaza nedeniyle kapanan yolda seyir halinde olan hafif ticari araç ise, tıra yandan çaptı. Yaşanan zincirleme kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü hafif yaralandı.   

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Pazarcık’ta Kaza1 Ağır 2 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı, 5 Yaralı
Kahramanmaraş’ta Otomobil Takla Attı, 5 Yaralı
Hırsızları Bagajdaki Keçi Yakalattı 
Hırsızları Bagajdaki Keçi Yakalattı 
Kahramanmaraş’ta Çalınan Greyder Bulundu
Kahramanmaraş’ta Çalınan Greyder Bulundu
Kahramanmaraş'ta 1006 Sikke İle 137 Tarihi Obje Ele Geçirildi
Kahramanmaraş'ta 1006 Sikke İle 137 Tarihi Obje Ele Geçirildi
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber