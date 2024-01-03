Pide fırınında cinayet!

Alınan bilgiye göre olay, gece geç saatlerde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Eski Besni Caddesi üzerinde aralarında daha önce husumet olduğu ileri sürülen pide fırınında çalışan Ramazan Karataş'ın yanına Mehmet D., geldi. Mehmet D. ile Ramazan Karataş arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Ramazan Karataş'ı bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken ağır yaralanan Karataş, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Karataş, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, Mehmet D., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan Ramazan Karataş'ın 6 Şubat depreminde annesini, babası olmak üzere bir çok yakınını kaybettiği hayatta kalan erkek kardeşiyle birlikte esnaflık yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.