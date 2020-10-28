Pitbull ile dehşet saçtılar!

Yolda yürüdüğü sırada üzerine pitbull ile gelen şüpheliler tarafından yağmalanan genç kadının yardımına taksici yetişti. Emniyet güçleri ile kısa süreli kovalamaca yaşayan şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrolle serbest kalan şüpheliler hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Olay, İstanbul Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 Temmuz gecesi saat 04:30 sıralarında emniyet birimlerine bir ihbar geldi. İhbarda, Fatih- Aksaray Mahallesi üzerinde kapkaç olayı meydana geldiği ve şahısların üç kişi oldukları ve pitbull cinsi köpek ile gezdikleri ifade edildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler eşkale uygun ellerinde pitbull cinsi köpek olan şahısları durdurmak istedi. Bunun üzerine şahıslar köpek ile birlikte kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Kimlik incelemelerinde şüphelilerin Hamdullah A. ve Doğukan K. oldukları tespit edildi. Şüphelilerin üzerinden mağdur kadına ait cep telefonu tespit edildi. Şüpheliler emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

KÖPEKLE KORKUTTULAR

Bahse konu ihbarı yapan mağdur kadın Mihaela Ö.'nün emniyette beyanları alındı. Mihaela Ö. ifadesinde, Fatih- Aksaray Mahallesi üzerinde bulunduğu esnada 2 kişinin kendisine doğru baktığını, şahısların kendisini rahatsız edeceğini düşünerek polisi aramak istediğini ve ilk etapta olay yerinde bulunan taksi şoföründen yardım istediğini kaydetti. Ancak taksicinin o esnada polisi aramadığını ve daha sonra şahısların köpekle gelerek elinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtıklarını belirtti. Bunun üzerine olay yerinde bulunan taksi şoförünün polisi aradığını, kendisinin polis merkezine gittiğini ve daha sonra telefonunu alan şahısların da yakalanarak polis merkezine getirildiğini kaydetti. Şüpheli şahıslar tarafından bir darba uğramadığını belirterek telefonunu alıp kaçan şahıslardan şikayetçi oldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin de ifadesi alındı. Şüpheliler ifadelerinde atılı suçlamaları kabul etmedi.

İfadeleri alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Buradaki işlemleri de tamamlanan 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, olayın tanığı taksi şoförü Adil Y.'nn ifadesine başvurulduğu kaydedildi. Taksi şoförü ifadesinde, mağdur kadının ifadelerini doğrular şekilde beyanlarda bulundu.

"SALDIRGAN IRK OLARAK BİLİNEN…"

İddianamede, olayın halk arasında korku boyutunu ciddi anlamda etkileyecek derecede saldırgan ırk olarak bilinen pitbull cinsi köpekle vuku bulduğu belirtildi. Savcılıkça, olay tarihinde birlikte hareket eden ve ellerinde bulunan pitbull cinsi köpekle müştekinin üzerine yürüyerek cep telefonunu aldıklarına dair somut ve hukuki nitelikte deliller elde edilen şüphelilerin yargılanmaları talep edildi.

Şüphelilerin 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmaları istendi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.