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PKK’lı terörist işçi kılığında yakalandı

Terör örgütü PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yaptığı belirlenen terörist Ankara'da yakalandı. Terörist K.A'nın kendini kamufle etmek için Beypazarı'nda tarım işçisi gibi çalıştığı tespit edildi.

PKK’lı terörist işçi kılığında yakalandı

PKK’lı terörist işçi kılığında yakalandı

Terör örgütü PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yaptığı belirlenen terörist Ankara'da yakalandı. Terörist K.A'nın kendini kamufle etmek için Beypazarı'nda tarım işçisi gibi çalıştığı tespit edildi.

20 Kasım 2020 Cuma 19:02
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Suriye 'de PYD/YPG'nin sözde 'istihbarat birimi'nde görev yaptığı belirlenen terörist K.A. (28), Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

TARIM İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG terör örgütü mensubu, Suriye Halep doğumlu K.A.'nın, Beypazarı ilçesinde olduğu belirlendi. K.A.'nın, terör örgütünün Suriye- Resulayn bölgesinde, sözde 'istihbarat birimi'nde görev yaptığı, 2019 yılında göçmen gibi Türkiye'ye giriş yapıp, Beypazarı'na geldiği ve burada tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi. K.A., Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma tarafından ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı Beypazarı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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