Polisin ele geçirdiği 7,5 ton sahte içkiler imha edildi

Adana'nın merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Yeni Mahalle'de yer alan Büyük Toptancılar Sitesi'ndeki bir işyerinden gelen ağır koku, dayanılamayacak hale gelince durum polise bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Operasyonda plastik varillerde fermante edilmek üzere bekletilen yaklaşık 7 bin 500 sahte içki ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyon lira olduğu belirtilen alkollü içecekler, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde dökülerek imha edildi.

Gözaltına alınan D.H.'nin daha önce de yine sahte içki nedeniyle jandarma tarafından suçüstü yakalandığı ortaya çıktı. Toptancılar Sitesi'nde güvenlik görevlisi olan Aytekin Aydın (45), kokuların dayanılmaz hale gelmesi üzerine durumu polise bildirdiklerini söyledi. Aydın, "İşyerinde yatıya kalan çalışanlar da vardı. Durumları şüpheliydi. Sadece sahte içki değil, her şey olabilirdi. Biz üzerimize düşeni yaptık" dedi.