Restoranda manyetik tuzak!

Show Haber'den Sümeyye Yılancı'nın haberine göre Esenyurt'ta yemek yiyen müşteri hesabı ödemek istediğinde garson pos cihazı ile birlikte masaya geldi. Müşteriden aldığı banka kartıyla pos makinasından tahsilatı yaptı.

BU SAYEDE HESAPTAN 30 BİN LİRAYI ÇALDI!

İddiaya göre restorandaki dolandırıcı garson pos makinasının altına manyetik bir cihaz yerleştirmişti. Bu sayede müşterinin kart bilgileri kopyalandı, hesabındaki 30 bin lirayı tahsil etti.

Müşterilerden şikayetler gelince, kartın bağlı bulunduğu bankalar işletmeyi aradı. Garson gözaltına alındı. İfadesinde 2 aydır mağdurlarının kartlarını kopyaladığını anlattı.

KREDİ KARTIYLA ÖDEMENİN EN GÜVENLİ YOLU

Hesabı ödemenin en garantili yolu kredi kartından uzaklaşmamak olduğunu belirten uzmanlar, ödemeyi kasada yapmak yerine masada yapmak en güvenli seçeneklerden biri olduğunda hemfikir. Altın kural ise kredi kartını verdiğiniz yer her neresi ise işlem yapılırken gözünüzü dört açmanız...