Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, Her Türlü Kötü Bağımlılıktan Uzak Bir Onikişubat Hayal Ediyoruz
Başkan Mahçiçek, Her Türlü Kötü...
Başkan Okay’dan Yeşilay Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Yeşilay Haftası Mesajı
Kervancıoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı
Kervancıoğlu’ndan Miraç Kandili mesajı
Büyükşehir Akademi’de Eğitimler Başladı
Büyükşehir Akademi’de Eğitimler Başladı
Gürültü eylem planı için son aşama
Gürültü eylem planı için son...

Restoranda manyetik tuzak!

İstanbul Esenyurt'ta garsonun pos makinasına kurduğu manyetik tuzakla müşterilerden astronomik fiyatların tahsil edildiği ortaya çıktı...

Restoranda manyetik tuzak!

Restoranda manyetik tuzak!

İstanbul Esenyurt'ta garsonun pos makinasına kurduğu manyetik tuzakla müşterilerden astronomik fiyatların tahsil edildiği ortaya çıktı...

28 Şubat 2022 Pazartesi 12:47
banner459

Show Haber'den Sümeyye Yılancı'nın haberine göre Esenyurt'ta yemek yiyen müşteri hesabı ödemek istediğinde garson pos cihazı ile birlikte masaya geldi. Müşteriden aldığı banka kartıyla pos makinasından tahsilatı yaptı.

BU SAYEDE HESAPTAN 30 BİN LİRAYI ÇALDI!

İddiaya göre restorandaki dolandırıcı garson pos makinasının altına manyetik bir cihaz yerleştirmişti. Bu sayede müşterinin kart bilgileri kopyalandı, hesabındaki 30 bin lirayı tahsil etti.

Müşterilerden şikayetler gelince, kartın bağlı bulunduğu bankalar işletmeyi aradı. Garson gözaltına alındı. İfadesinde 2 aydır mağdurlarının kartlarını kopyaladığını anlattı.

KREDİ KARTIYLA ÖDEMENİN EN GÜVENLİ YOLU

Hesabı ödemenin en garantili yolu kredi kartından uzaklaşmamak olduğunu belirten uzmanlar, ödemeyi kasada yapmak yerine masada yapmak en güvenli seçeneklerden biri olduğunda hemfikir. Altın kural ise kredi kartını verdiğiniz yer her neresi ise işlem yapılırken gözünüzü dört açmanız...

Son Güncelleme: 28.02.2022 17:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta ikinci el eşya ve hurda satışı için genel emir yayınladı!
Kahramanmaraş’ta ikinci el eşya ve hurda satışı için genel emir yayınladı!
Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu
Kahramanmaraş’ta Osmaniye Merkezli Fetö Operasyonu
Kahramanmaraş'ta tarihi eser ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta tarihi eser ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta otomobil çöp aracına çarptı! 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil çöp aracına çarptı! 2 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber