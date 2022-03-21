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Sahilde dehşet! Biri arabada diğeri ağaçta ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu.

Sahilde dehşet! Biri arabada diğeri ağaçta ölü bulundu

Sahilde dehşet! Biri arabada diğeri ağaçta ölü bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu.

21 Mart 2022 Pazartesi 10:02
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İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiften erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor.

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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