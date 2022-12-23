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Sahte Araç Muayene Sitesi Kurup 20 Milyon Lira Dolandırdılar

Kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşları "araç muayene randevu bedeli" adı altında 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 20 şüpheli, gözaltına alındı.

Sahte Araç Muayene Sitesi Kurup 20 Milyon Lira Dolandırdılar

Sahte Araç Muayene Sitesi Kurup 20 Milyon Lira Dolandırdılar

Kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşları "araç muayene randevu bedeli" adı altında 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 20 şüpheli, gözaltına alındı.

23 Aralık 2022 Cuma 13:55

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç muayene şirketinin web sitesini taklit eden bir grubun randevu hizmeti adı altında ücret talep ederek çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir ekip kuruldu.

İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen şirket yetkilisi Nazlı A. ve Ferhat Y'nin aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 40 bin lira, 4 bin avro, 3 bin dolar ve çok sayıda fatura ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Çağrı merkezi ve internet sitesi kurmuşlar

Kurulan internet sitesinin ön sırada görünebilmesi ve dikkat çekmesi için ilan alınarak görünürlüğünün artırıldığı belirlendi.

Şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan kişilerin "araç muayene randevu bedeli" adı altında 20 milyon lirasını aldıkları öne sürüldü.

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemek için çok sayıda kişiye ait IBAN ve telefonu kullandıkları belirlendi.

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Sahte Araç Muayene Sitesi Kurup 20 Milyon Lira Dolandırdılar
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