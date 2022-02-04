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Sahte Dolar Yatırıp Türk Lirası Olarak Çektiler

ATM üzerinden hesaplarına sahte dolar yatırıp Türk Lirası olarak çeken şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tokat'ta toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte Dolar Yatırıp Türk Lirası Olarak Çektiler

Sahte Dolar Yatırıp Türk Lirası Olarak Çektiler

ATM üzerinden hesaplarına sahte dolar yatırıp Türk Lirası olarak çeken şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tokat'ta toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

04 Şubat 2022 Cuma 13:58
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İstanbul ve Tokat’ta sahte para dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, sahte para dolandırıcıları, İstanbul Bahçelievler’de bulunan farklı bölgelerdeki özel iki bankaya ait ATM’lere 14 ve 19 Ocak tarihleri arasında sahte Amerikan Doları'nı banka hesaplarına yatırdı.

Şüphelilerin, yatırılan tutarları Türk Lirası'na çevirerek ATM’den nakit olarak veya havale yoluyla başka şahıslara gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin çeşitli bankalara ait ATM’lerden 101 bin 300 dolar çektikleri tespit edildi.

BANKALARDAN SUÇ DUYURUSU

ATM’lerdeki para trafiğinden, paraların yatırıldığı hesap hareketlerinden ve müşteri bilgilerinden şüphelenen söz konusu iki banka, avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Bankalar tarafından yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yapılan suç duyurusu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı.


ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yapılan araştırmalarda, hesabına sahte dolar yatıran şahıslardan birinin V. B. belirlendi. V.B., 20 Ocak günü söz konusu özel bir bankanın Fatih Mahmutpaşa Şubesine başvuru yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli V.B., polisteki ifade işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi., B., ‘Adli Kontrol” kararı ile salıverildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şebeke üyesi 13 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise arama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Baskın yapılan evlerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Öte yandan şebeke ile bağlantılı olduğu tespit edilen G. D. ve A. E. isimli şüphelilerin ise Muğla Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği tarafından “Parada Sahtecilik” suçundan başka bir soruşturma kapsamında yakalandığı ve mahkemece tutuklandıkları belirlendi.

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