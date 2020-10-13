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Sahte içki kabusu sürüyor!

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Sahte içki kabusu sürüyor!

Sahte içki kabusu sürüyor!

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

13 Ekim 2020 Salı 13:41
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Son haberlerin ardından sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42'ye yükseldi. Türkiye genelinde büyük tehdit oluşturan sahte içki ile ilgili yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da sahte alkol kabusu giderek büyüyor. Sahte alkol alarak öldüğü değerlendirilen kişi sayısı 7'ye yükseldi. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bahçelievler'de sahte alkol dağıtımından sorumlu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişinin Bahçelievler'de bir kadının ölümüne neden olan sahte alkolü sattıkları iddia edildi. Konuyla ilgili operasyonların devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Konuyla ilgili başlatılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 3 şüpheli Bahçelievler'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin sahte alkol dağıtımı yaptıkları ileri sürülürken bir kadının ölümünden sorumlu alkolü temin ettikleri ileri sürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AVCILAR'DA 6 TON METİL ALKOL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul'da sahte içki için kullanılan 6 ton metil alkol Avcılar'da bir depoda bulunmuştu. KOM Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma yürüten şube müdürlüğü ekipleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına almıştı.

SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 42'YE YÜKSELDİ

Kırklareli'de 7, İzmir'de 18, Mersin'de 5, İstanbul'da 7, Muğla, Aydın ve Trabzon'da 2'şer kişi hayatını kaybetti. Toplamda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 42 oldu.

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