Sahte İçkiden Felç Kalan Adam Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Turhan Topçuoğlu, fizik tedaviye rağmen sol elini kullanmakta zorluk çekiyor, yürüteç yardımıyla dışarı çıkabiliyor.

Evinde kimsesi olmayan ve zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan Topçuoğlu, ulaşım sıkıntısı nedeniyle devam edemediği fizik tedavisini sürdürerek daha rahat yürümek ve elini kullanabilmek için yardım bekliyor.

Topçuoğlu, AA muhabirine, 3 yıl önce arkadaşının 5 litrelik bidon içinde getirdiği sahte içkiyi 5 arkadaşıyla evinde içtiklerini söyledi.

Arkadaşlarının evine dağıldığını, kendisinin de odasına çıktığını anlatan Topçuoğlu, "Gözlerimi açınca yerin dibindeydim. Kalkamıyorum, doğrulamıyorum, elimi açamıyorum. Sürünerek camın önüne geldim, telefonumu buldum. İlk numarayı aradım, akrabalarım geldi, ambulans çağırdılar. Şehir Hastanesine götürdüler, gider gitmez yoğun bakıma almışlar. 1 hafta komada yatmışım, hiçbirini hatırlamıyorum. Sedye ile götürdüklerini hatırlıyorum sadece." diye konuştu.

Topçuoğlu, komadan çıktıktan sonra 2 yıl boyunca fizik tedavi gördüğünü, 1 yıldır konuşabildiğini ve yürüteç sayesinde yürüyebildiğini dile getirdi.

"Sinir hastası oldum"

Havanın güzel olduğu zamanlarda yürüteçle dışarıya çıktığını belirten Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"Hastanedeki fizyoterapistten Allah razı olsun, 'Amca ayağa kalkmak istiyor musun, biraz acılı olacak ama' dedi. O beni bu hale getirdi, işi gücü rast gelsin. Allah oraya kimseyi düşürmesin, oranın eksikliğini de göstermesin. İçmesinler, bu hale düşerler. Allah bir dert verir, böyle benim gibi 3 yıl çekerler. Tuvalete bile gidemiyordum, altım bağlanıyordu. Bir de benim gibi, kimin kimsen yoksa yandın. O zamandan bu yana hiçbir şey içmiyorum. 'Babama kavuşmayım, bir daha içmeyeceğim' dedim bitti. Hala yoksunluğunu çekiyorum, sinir hastası oldum, bunu çeken bilir. Sinirlenince elim ayağım titriyor, sancı oluyor. Camı açıyorum, üşümezsem dışarı çıkıyorum evde hapisim. Uzak dursunlar uzak, beni gözlerinin önüne alsınlar. Herkesin sonu bu, 'bana bir şey olmaz' demeyin. Bu hale düşerseniz çok kafanızı yerlere vurursunuz. 50 metre yukarıdaki cevizlere çıkardım, şimdi bu haldeyim, 3 yıldır çektiğimi bir Allah bilir bir ben bilirim."