Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız’
Başkan Güngör, ‘Hemşehrilerimizin her zaman...
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş,...
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...

Sahte İçkiden Felç Kalan Adam Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı

Kayseri'de 3 yıl önce sahte içki sonucu rahatsızlanan, 7 gün komada yatan ve sol eli ile ayağı felçli kalan Turhan Topçuoğlu, yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için uyarıda bulundu.

Sahte İçkiden Felç Kalan Adam Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı

Sahte İçkiden Felç Kalan Adam Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı

Kayseri'de 3 yıl önce sahte içki sonucu rahatsızlanan, 7 gün komada yatan ve sol eli ile ayağı felçli kalan Turhan Topçuoğlu, yaşadıklarını başkalarının yaşamaması için uyarıda bulundu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:57
banner459

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Turhan Topçuoğlu, fizik tedaviye rağmen sol elini kullanmakta zorluk çekiyor, yürüteç yardımıyla dışarı çıkabiliyor.

Evinde kimsesi olmayan ve zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan Topçuoğlu, ulaşım sıkıntısı nedeniyle devam edemediği fizik tedavisini sürdürerek daha rahat yürümek ve elini kullanabilmek için yardım bekliyor.

Topçuoğlu, AA muhabirine, 3 yıl önce arkadaşının 5 litrelik bidon içinde getirdiği sahte içkiyi 5 arkadaşıyla evinde içtiklerini söyledi.

Arkadaşlarının evine dağıldığını, kendisinin de odasına çıktığını anlatan Topçuoğlu, "Gözlerimi açınca yerin dibindeydim. Kalkamıyorum, doğrulamıyorum, elimi açamıyorum. Sürünerek camın önüne geldim, telefonumu buldum. İlk numarayı aradım, akrabalarım geldi, ambulans çağırdılar. Şehir Hastanesine götürdüler, gider gitmez yoğun bakıma almışlar. 1 hafta komada yatmışım, hiçbirini hatırlamıyorum. Sedye ile götürdüklerini hatırlıyorum sadece." diye konuştu.

Topçuoğlu, komadan çıktıktan sonra 2 yıl boyunca fizik tedavi gördüğünü, 1 yıldır konuşabildiğini ve yürüteç sayesinde yürüyebildiğini dile getirdi.

"Sinir hastası oldum"

Havanın güzel olduğu zamanlarda yürüteçle dışarıya çıktığını belirten Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"Hastanedeki fizyoterapistten Allah razı olsun, 'Amca ayağa kalkmak istiyor musun, biraz acılı olacak ama' dedi. O beni bu hale getirdi, işi gücü rast gelsin. Allah oraya kimseyi düşürmesin, oranın eksikliğini de göstermesin. İçmesinler, bu hale düşerler. Allah bir dert verir, böyle benim gibi 3 yıl çekerler. Tuvalete bile gidemiyordum, altım bağlanıyordu. Bir de benim gibi, kimin kimsen yoksa yandın. O zamandan bu yana hiçbir şey içmiyorum. 'Babama kavuşmayım, bir daha içmeyeceğim' dedim bitti. Hala yoksunluğunu çekiyorum, sinir hastası oldum, bunu çeken bilir. Sinirlenince elim ayağım titriyor, sancı oluyor. Camı açıyorum, üşümezsem dışarı çıkıyorum evde hapisim. Uzak dursunlar uzak, beni gözlerinin önüne alsınlar. Herkesin sonu bu, 'bana bir şey olmaz' demeyin. Bu hale düşerseniz çok kafanızı yerlere vurursunuz. 50 metre yukarıdaki cevizlere çıkardım, şimdi bu haldeyim, 3 yıldır çektiğimi bir Allah bilir bir ben bilirim."

Anahtar Kelimeler:
Sahte İçkiden Felç Kalan Adam Yaşadığı Pişmanlığı Anlattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta otomobil seyir halinde alev aldı
Kahramanmaraş’ta otomobil seyir halinde alev aldı
7'nci kattan beton zemine düşen 2 kuzen, feci şekilde can verdi
7'nci kattan beton zemine düşen 2 kuzen, feci şekilde can verdi
Kahramanmaraş’ta yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Kahramanmaraş’ta yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Kahramanmaraş’ta baygın bulunan adam öldü
Kahramanmaraş’ta baygın bulunan adam öldü
Kahramanmaraş’ta otomobil pikapla çarpıştı! 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta otomobil pikapla çarpıştı! 1 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber