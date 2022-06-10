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Sakarya ve Bursa'da evlat dehşeti! Biri annesini boğdu, biri babasını öldürdü

Türkiye, iki şehrimizde evlatları tarafından öldürülen ebeveynleri konuşuyor. Sakarya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti. Bursa'da ise psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki genç, annesini iple boğarak öldürdü.

Sakarya ve Bursa'da evlat dehşeti! Biri annesini boğdu, biri babasını öldürdü

Sakarya ve Bursa'da evlat dehşeti! Biri annesini boğdu, biri babasını öldürdü

Türkiye, iki şehrimizde evlatları tarafından öldürülen ebeveynleri konuşuyor. Sakarya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti. Bursa'da ise psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki genç, annesini iple boğarak öldürdü.

10 Haziran 2022 Cuma 14:08
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Dün gece Türkiye'nin iki kentinde evlat vahşeti yaşandı. Sakarya Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde ikamet eden H.K. (41) ile oğlu O.K. (21) arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BABASINI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. evdeki silahla babasına ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından H.K'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANNESİNİ İPLE BOĞDU

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 23 yaşındaki genç ise annesini iple boğarak öldürdü. Dün akşam yaşadıkları apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi. Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. (23) ekipler tarafından gözaltına alındı.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğü itirafında bulunduğu öğrenilen zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 10.06.2022 18:17
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Biri Babasını öldürdüSakarya Ve Bursada Evlat Dehşeti! Biri Annesini Boğdu
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