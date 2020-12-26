Şanlıurfa’da 5 ölü

Şanlıurfa'da, birbiriyle akraba olan Avcı ve Polat aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 kişi ise gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa-Bozova yolunda Remzi mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi ise yaralandı. Kavga, Şanlıurfa Adıyaman kara yolu Remzi köyü yol ayrımında yaşandı. İddiaya göre, Çimento fabrikasının yakınlarında kara yolunda, aralarında daha önce husumet bulunan Avcı ve Polat akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Şanlıurfa-Bozova kara yolunda devam eden silahlı kavgada Elif, Mustafa ve Ömer Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Emin Avcı ve İbrahim Polat ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulansa ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi alına alınan yaralılardan 2'si de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAVGADA ÖLENLERİN İSİMLERİ

Kavgada ölen kişilerin Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat olduğu belirtildi. Hastanede tedavileri süren 3 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

MAHALLEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.