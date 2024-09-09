Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı

Şehitler için Tunceli’de son tören!

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için düzenlenen törenin yanı sıra, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de saygı duruşunda bulunuldu.

Şehitler için Tunceli’de son tören!

Şehitler için Tunceli’de son tören!

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için düzenlenen törenin yanı sıra, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de saygı duruşunda bulunuldu.

09 Eylül 2024 Pazartesi 11:51

Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç kontrolden çıkarak bir uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 asker şehit olurken, Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu ağır yaralandı.

Tunceli'deki tören, şehit naaşlarının alana getirilmesiyle başladı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından özgeçmişleri okundu. Helallik alınmasının ardından dualar edildi ve şehitlerin naaşları memleketlerine gönderilmek üzere karayolu ile Elazığ’a hareket etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, şehitlerin yakınları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar törende yer aldı.

Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden dört asker, Tunceli'deki törenin ardından Elazığ’a gönderildi. Şehitlerin cenazeleri, düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından memleketlerine defnedilecek. Tunceli'deki törende duygu dolu anlar yaşandı ve tüm Türkiye, bu acı kayıptan dolayı derin bir üzüntü yaşadı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu çoban hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu çoban hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş-Göksun yolunda feci kaza! 2 ölü bir yaralı!
Kahramanmaraş-Göksun yolunda feci kaza! 2 ölü bir yaralı!
Kahramanmaraş'ta su göletine düşen çocuk hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş'ta su göletine düşen çocuk hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş’ta hafriyat yüklü kamyon devrildi!
Kahramanmaraş’ta hafriyat yüklü kamyon devrildi!
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber