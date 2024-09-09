Şehitler için Tunceli’de son tören!

Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç kontrolden çıkarak bir uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 asker şehit olurken, Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu ağır yaralandı.

Tunceli'deki tören, şehit naaşlarının alana getirilmesiyle başladı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından özgeçmişleri okundu. Helallik alınmasının ardından dualar edildi ve şehitlerin naaşları memleketlerine gönderilmek üzere karayolu ile Elazığ’a hareket etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, şehitlerin yakınları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar törende yer aldı.

Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden dört asker, Tunceli'deki törenin ardından Elazığ’a gönderildi. Şehitlerin cenazeleri, düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından memleketlerine defnedilecek. Tunceli'deki törende duygu dolu anlar yaşandı ve tüm Türkiye, bu acı kayıptan dolayı derin bir üzüntü yaşadı.