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Sporcuları taşıyan midibüs devrildi! 1 ölü 15 yaralı var!

Batman Petrolspor güreş takımını taşıyan midibüs devrildi. Amasya-Çorum kara yolunda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan aracın içinde antrenör İbrahim Halil Kay hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.

Sporcuları taşıyan midibüs devrildi! 1 ölü 15 yaralı var!

Sporcuları taşıyan midibüs devrildi! 1 ölü 15 yaralı var!

Batman Petrolspor güreş takımını taşıyan midibüs devrildi. Amasya-Çorum kara yolunda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan aracın içinde antrenör İbrahim Halil Kay hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.

02 Ocak 2022 Pazar 13:09
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Amasya - Çorum kara yolunda Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada antrenör İbrahim Halil Kay (39) hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Kafile, 3-5 Ocak tarihleri arasında Güreş Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenecek U23 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmak için Batman’dan yola çıkmış.

Ekipler hemen olay yerine geldi

Kaza saat 09.30 sıralarında Amasya - Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Faik Fikret Canbulat idaresinde Batman Petrolspor güreş takımı sporcularını taşıyan 72 DU 313 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

1 antrenör hayatını kaybetti

Kazada kafilede, aralarında yedek sürücü, idareci ve antrenörün de yer aldığı 15 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güreş İl Temsilcisi Antrenör İbrahim Halil Kay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sporcuların hepsi genç

Yaşları 18 ile 24 arasında sporcular ile diğer yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafilenin, 3-5 Ocak tarihleri arasında Güreş Federasyonu tarafından Çorum’da düzenlenecek U23 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmak için Batman’dan yola çıktığı öğrenildi.

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