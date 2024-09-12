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Su cinayetinin yaşandığı işletmeden açıklama geldi!

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz hafta sanayi sitesinde çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin Danıştı Metal’den açıklama geldi.

Su cinayetinin yaşandığı işletmeden açıklama geldi!

Su cinayetinin yaşandığı işletmeden açıklama geldi!

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz hafta sanayi sitesinde çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin Danıştı Metal’den açıklama geldi.

12 Eylül 2024 Perşembe 14:46

Firmadan yapılan açıklamada, 6 Eylül 2024 akşamı saat 19.00’da meydana gelen olayda şirkete ait deponun önünde olayın yaşandığı ancak olayın şirketle bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Öncelikle vefat eden hemşerimize Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Olayın oluş biçimi ve bir ölümle sonuçlanmış olması siz hemşerilerimiz kadar bizleri de derinden üzmektedir. Bu olayda dahli ve sebep olan kim var ise adalet önünde gerekli cezayı alması siz değerli hemşerilerimiz, kamu ve bizlerinde de vicdanı adına çok önemlidir. İlk andan itibaren güvenlik güçlerimize ulaştığımız tüm bilgi, belge ve üzülerek izlemiş olduğunuz görüntüler tarafımızdan intikal ettirilmiştir. Soruşturma sürecinde hem Cumhuriyet Savcılığı, hem de Emniyet Müdürlüğü’ne her türlü bilgi ve belgeyi aktarmaya devam etmekteyiz.”

Firmanın deposunun yeni yapıldığı için olaydan önce kamera sisteminin olmadığı, kamera sisteminin 10 Eylül tarihinde takıldığı ve Mesut Kazancı’nın ölümüne neden olan G.A.I.’nın firmayla bir ilgisinin olmadığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Basın ve sosyal mecralarda firmamız hakkında bir takım kişi veya şahısların tarafımızdan korunduğu, bilgi ve belgelerin saklandığı, bu olayın üstünün kapanması gibi hayal ürünü asparagas haberler ile karşı karşıya kalmaktayız. Lakin Olayı öğrendiğimiz ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz tüm maddi delil ve bilgiler konusunda şeffaf bir biçimde olayın tüm şeffaflığı ile aydınlatılması ve adaletin tecelli etmesi için bizler elimizden geleni yapmaktayız. Basın ve sosyal mecralarda bahsedildiği gibi sadece su istedi diye bir insana saldırmak ve ölümüne sebep olduğuna inanmak akıl tutulmasıdır. Olayın başlangıç ve gelişmesi ile ilgili emniyet güçleri gerekli tahkikatları yürütmüştür. Bir canın bu şekilde hayattan koparılmış olmasını, bizlerin sadece iş yerimizin önünde başlayan ve devamında çalışanımız dahi olmayan bir şahıs tarafından ölümüne sebep verilen bir olayın içerisinde anılıyor olmak bizleri de derinden üzmektedir. Adalet istiyoruz diyen sayın hemşerilerimiz; Adalet Herkese Eşit Mesafede Olmalıyız.”

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