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Swinger operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı!

Adana'daki swinger operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı.

Swinger operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı!

Swinger operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı!

Adana'daki swinger operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 11:42
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Swinger partisine katılanların şehir şehir gezip parti masraflarını karşılayamayınca eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Şüphelilerden su tesisatçısı M.S.Ş’nin kendisini diş hekimi olarak tanıttığı, kadınlarla birlikte olduktan sonra para vermeden kaçtığı öne sürüldü. Aynı apartmanda altlı üstlü iki komşunun evinde aynı saatlerde yapılan partide ise alt kattaki komşunun disko topu bozulunca üst kat komşusundan aldığı ifade edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden tanışan bazı kişilerin swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin şehir şehir gezerek grup halinde birliktelik yaşadıklarını tespit etti.

6 Ekim günü Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de toplam 80 adrese 500 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

Şüphelilerden 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü kadın 41 kişi ise adliyeye sevk edildi.

SU TESİSATÇISI 'DİŞ HEKİMİYİM' DİYEREK ÇİFTLERİ DOLANDIRDI

M.S.Ş. isimli su tesisatçısı olarak çalışan bir kişinin, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp yanında getirdiği kadınla swinger partilerine katıldığı belirlendi. Partilerde farklı çiftlerle birlikte olan M.S.Ş.'nin kadınlara para vermediği ve kocalarına ise, "Sizin eşinizin çantasına bin lira para koydum, söylemedi mi? Ne kadar ayıp" dediği, ayrıca cep telefonu ve bilgisayar alacağını söyleyerek, kadınları kandırdığı belirtildi. M.S.Ş.'nin ifadesinde, "Onlara iyi yaptım" dediği öğrenildi.

AYNI APARTMANDA ALTLI ÜSTLÜ İKİ KOMŞUNUN EVİNDE PARTİ

Swinger şüphelilerin her hafta cumartesi günü evlerde toplanıp parti yaptığı ve parti sırasında mutlaka ışıkları kapatıp disko topu kullandıkları öğrenildi. Aynı apartmanda altlı üstlü iki komşunun evinde aynı saatlerde yapılan partide, alt kattaki komşunun disko topu bozulunca üst kat komşusundan aldığı ifade edildi.

PARTİ MASRAFLARINA PARALARI YETMEYİNCE EŞLERİNE FUHUŞ YAPTIRDILAR

Bunun yanı sıra iki kardeşin de swinger partilerine katılarak eşlerine 2 bin lira karşılığında fuhuş yaptırdığı öne sürüldü. Şüphelilerden M.B.'den referans almayan hiç kimsenin partiye katılamadığı iddia edildi.

Şüphelilerin, ifadelerinde para aldıklarını kabul etmedikleri, fantezi amaçlı birlikte olduklarını söyledikleri öne sürüldü. Yapılan teknik ve fiziki takipte ise şüphelilerin bu işe fantezi amaçlı başladıkları, ancak haftada bir şehir şehir buluşup parti yapmaya paraları yetmeyince eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırdıkları, parti masraflarını karşılattıkları öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerle birlikte polisin hazırladığı 16 klasörün adliyeye götürülmesi dikkat çekti.

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