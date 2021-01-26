Tren ile tırın hemzemit geçitte çarpışması güvenlik kamerasında

A.K. yönetimindeki 58 AAE 558 plakalı tır, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı'ndaki kontrollü hemzemin geçitte E 6803 sefer sayılı yük treniyle çarpıştı.
Yaralanan A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tren seferleri bir süre aksadı.
Öte yandan, Elazığ-Adana seferini yapan trenin tırla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, tırın yük treniyle hemzemin geçide aynı anda girmesi ve çarpışması, tırın sürüklenmesi ile yüksek gerilim hattındaki patlama yer alıyor.