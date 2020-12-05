Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesinde akademik yükselmeler sürüyor
SANKO Üniversitesinde akademik yükselmeler sürüyor
Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor
Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor
DOKMER ve Down Kafe Açılıyor
DOKMER ve Down Kafe Açılıyor
Göksun Belediyesi Güneş Enerji Santrali Kuruyor
Göksun Belediyesi Güneş Enerji Santrali...
Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları ‘Erişilebilir’
Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları...

Uluslararası şebeke çökertildi

İzmir’deki çağrı merkezinden Alman vatandaşlarını dolandıran çete ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 'Komiser Schwarz’ detayı dikkat çekti. İzmir polisinin geçen ocak ayında çökerttiği 'Komiser Schwarz’ çetesinin üyelerinin verdiği ifadelerin ışığında, yaklaşık 6 aylık takibin ardından dolandırıcılık şebekesinin çökerttiği belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı.

Uluslararası şebeke çökertildi

Uluslararası şebeke çökertildi

İzmir’deki çağrı merkezinden Alman vatandaşlarını dolandıran çete ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 'Komiser Schwarz’ detayı dikkat çekti. İzmir polisinin geçen ocak ayında çökerttiği 'Komiser Schwarz’ çetesinin üyelerinin verdiği ifadelerin ışığında, yaklaşık 6 aylık takibin ardından dolandırıcılık şebekesinin çökerttiği belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:12
banner459

İzmir'de çağrı merkezi kurarak 23 Alman vatandaşını yaklaşık 1.5 milyar lira dolandıran çete ile ilgili son dakika gelişmesi... İzmir polisinin geçen ocak ayında çökerttiği 'Komiser Schwarz' çetesinin üyelerinin verdiği ifadelerin ışığında, yaklaşık 6 aylık takibin ardından dolandırıcılık şebekesinin çökerttiği belirtildi.

48 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyon Euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL, 5 kilo altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi. Soruşturma kapsamında suç örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde 3 otel ve lüks semtlerde 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modeldeki 41 araca el konuldu.

6 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bu arada operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Operasyonun, çağrı merkezi kurup kendilerini 'Komiser Schwarz' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan suç şebekesine yönelik ocak ayında düzenlenen, 26 kişinin tutuklandığı operasyondan yola çıkılarak düzenlendiği belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinden ve bağlantılarından yola çıkılarak şebekenin tespit ettiği ve yaklaşık 6 aylık takibin ardından da operasyon için düğmeye bastığı kaydedildi.

HEDEFLERİNDE YAŞLI ALMAN VATANDAŞLARI VARDI

Şebeke üyelerin önceden belirledikleri yaşlı Alman vatandaşları polis gibi telefonla arayarak, isimlerinin hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyip mallarını ve paralarını güvence altına alma bahanesiyle dolandırdıkları belirtildi. Amar Sun isimli kişinin liderliğini yaptığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç kafadar bağ evinde ölü bulundu
Üç kafadar bağ evinde ölü bulundu
Adana'da 77 kilo eroin ele geçirildi
Adana'da 77 kilo eroin ele geçirildi
Mersin'de kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Mersin'de kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta polis katilini vuran esnaf serbest bırakıldı
Kahramanmaraş'ta polis katilini vuran esnaf serbest bırakıldı
Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor
Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber