Ünlü şarkıcı Ferman'dan 100 kg’lık uyuşturucu sevkiyatı!

Tutuklanarak cezaevine gönderilen baba-oğul ve sevkiyatı ayarlayan şahıs hakkında 30’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şarkıcı Ferman Eren Nerkis, İddiaya göre babasıyla galeriden ikinci el tır aldı. Nakliye işine giren baba oğulun satın aldığı TIR, bir süre sonra arıza yaptı. TIR'ı galeriye götüren genç şarkıcı, aracı tamir ettirdikten sonra anlaştıkları ücretin dışında ekstra bir para talebiyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre masrafa itiraz eden baba-oğul parayı ödemek için açık senet imzaladı.

UYUŞTURUCU SEVKİYATINA ZORLADILAR

Senetle birlikte, iddiaya göre araç tamircisini şarkıcıya uyuşturucu madde taşımayı teklif etti. Babası teklif reddettiğinde ise ölümle tehdit edildi. Şahıslar, kendilerinin devletle çalıştığını, kendilerinin istihbaratta adamlarının olduğunu, herhangi bir tehlikesinin olmadığını, araca GPS taktıklarını, polis bölgesinden geçerken hiçbir sorun yaşamayacağımızı ancak jandarma bölgesinde bir şey yapamayacaklarını söyleyerek ikiliye teklifi kabul ettirdi.

ŞARKICI REHİN TUTULDU

Babası yola çıktığında garajda rehin tutulan şarkıcı, babasını yalnız bırakmamak için tarafları ikna etti ve uyuşturucu sevkiyatına babasıyla birlikte çıktı. Van'a TIR'la giden ikili, burada uyuşturucu 100 kilo uyuşturucu maddeyi aracına aldı. İstanbul'a geldiklerinde üçüncü köprüde jandarma tarafından yakalanan baba-oğul gözaltına alındı. Uyuşturucu sevkiyatından üç gün önce kendilerine işi bağlayan aracı şahsın hesabına 20 bin lira yatırdığı ortaya çıkan Ferman Eren Nerkis ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30'AR YIL İSTENİYOR

Kendilerine uyuşturucu madde taşıttıran Zafer Fatih, Ferman Eren Nerkis ve babası Süleymen Nerkis hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan 30'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.