Üst kat kumar, alt katlar fuhuş hane çıktı

Binaya giren polisler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Son dakika haberine göre 5 katlı binada bazı katların kumar, bazı katların ise restoran ve fuhuş için ayrıldığı öğrenildi. Aynı zamanda çetenin hafta sonu kısıtlamasında gelen kişilere 10 bin liralık kumar şartı koştuğu, kadınlarla birlikte olmak isteyenlerden gecelik 500 lira aldığı ortaya çıktı. Operasyonda binayı kiralayan kişiler ile içerideki 20 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri operasyonun saat 23.45'te başlamasını planlandı. Gazetecilerin de izlediği operasyon için hazırlıklar devam ederken, binayı kiralayan 'Başkan' lakaplı Mehmet Ö. ile yanındaki bir kişinin saat 22.45'te binadan çıktı.

Sivil polisler, bu kişileri takip etti. Mehmet Ö. ile yanındaki kişi, girdikleri pastane çıkışı takip edildiklerini anlayınca binadakileri telefon ile arayıp bilgi vermek isterken gözaltına alındı.

OPERASYON SAATİ ÖNE ALINDI

Beklenmedik bu gelişme üzerine ekipler operasyonu 1 saat öne aldı. Asayiş Büro ekipleri kısa sürede operasyon düzenlenecek binanın çevresindeki binaların çatılarına çıkarak kaçmak isteyenlere karşı önlem aldı.

ÇOK SAYIDA ÇELİK KAPI VE KAMERA...

Gözaltına alınan Mehmet Ö. ile yanındaki kişiyi alan polisler, binaya girdi. Apartmanda çok sayıda çelik kapı ve güvenlik kamerası olduğu görüldü.

Ekipler ikinci katta çelik kapı ile karşılaşınca 'Başkan' lakaplı Mehmet Ö.'den kapıyı açmasını istedi. Bu kişinin yanında olmadığını öne sürdüğü anahtarı avucunun içerisinde sakladığı fark edildi. Anahtar ile açılan kapıdan giren polisleri güvenlik kameralarından görüp fark eden içeridekiler binanın çatısına çıkarak bitişikteki binalara kaçmak isterken kendilerini bekleyen polisler tarafından geldikleri yere geri gönderildi.

ÜST KAT KUMARHANE, ALT KATLAR FUHUŞ ODASI

Polisler, Mehmet Ö. ile oğlu tarafından tümü ile kiralanan apartmanın üst katının kumarhane olarak kullanılmak üzere düzenlendiğini, 3'üncü katın restoran olarak hizmet verdiği, diğer katlardaki odaların ise gelenler için otel odası olarak düzenlendiği belirlendi. Bu binada kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi ile bu kişilerle para karşılığı ilişkiye girdiği öne sürülen yabancı uyruklu 5 kadın olduğu tespit edildi.

10 BİN LİRALIK KUMAR ŞARTI KOŞMUŞLAR

Hafta sonunda en az 10 bin TL kumar oynamaları şart koşulan kumarbazlar için düzenlenen binadaki odalarda gecelik konaklama ücretinin 300 TL olduğu, kadınlarla ilişkiye girilmesi halinde kişi başı gecelik 500 TL alındığı öne sürüldü.

TOPLAMDA 90 BİN 125 LİRA CEZA KESİLDİ

Binada yakalanan yabancı uyruklu 5 kadın ve 2 erkek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan kişilere, Kabahatler Kanunu uyarınca kumar oynamak suçundan 1225'er TL, İl Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan ise 3 bin 150'şer TL toplamda ise 90 bin 125 TL para cezası uygulanması için tutanak düzenlendi.

POLİSİN DAĞITTIĞI MASKELERLE YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Koronavirüs tehdidini tamamen göz ardı ettikleri belirlenen kumarbazların büyük bölümünün maskesiz olduğunu belirleyen polis maske dağıttı. Kumar oynadıkları tespit edilenlere Kabahatler Kanunu ile Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçlarından tutanak düzenlendi. Ayrıca maskesiz olanlar için de tutanak hazırlandı.

POLİSİ KARŞISINDA GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bir odaya giren ekipler içeride iki kadın ile iki erkek bulunduğunu belirlerken, bir başka odada içeride bir erkek ile beraber olduğu belirlenen kadının ağladığı görüldü. Polis, kumar oynanan iskambil , okey takımlarına ve güvenlik kameraları ve kayıt cihazına el koydu bazı kadınlarında perdenin arkasında saklanması dikkat çekti.

OĞLU KRUPİYER, GARSON, EŞİ AŞÇI

Fuhuş yaptırmak ve kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamakla suçlanan Mehmet Ö. ve krupiyer, garson olarak çalıştırdığı oğlu Turgay Ö., işlemlerinin ardından serbest kaldı. Binada kalanlara yemekleri ve temizlik işlerini Mehmet Ö.'nün eşinin yaptığı, 3'üncü katın yemekhane olarak kullanıldığı kaydedildi. Polis tarafından binadan çıkarılan kişilerin görüntülenmemek için polis tarafından dağıtılan maskeleri ile yüzlerini kapattı.