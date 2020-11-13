Van'da minibüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluları taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak devrildi.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Yaralılar, Van'daki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Çakırbey Mahallesi mevkisinde, sürücülüğünü B.A'nın yaptığı 04 D 5370 plakalı minibüsün saat 07.30 sıralarında devrildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada, araç şöförü hafif yaralanırken yabancı uyruklulardan 2'si hayatını kaybetmiş 29'u yaralanmıştır. Araç sürücüsü B.A. gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

KOLTUKLAR SÖKÜLMÜŞ

Öte yandan AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, feci kazayla önemli bir detayı anlattı. Yakut, kazaya karışan minibüsün koltuklarının söküldüğünü, sadece şoför koltuğunun bırakıldığını ve yaklaşık 30-35 düzensiz göçmenin sığdırıldığı söyledi.

Bir süre önce yine Van'da jandarma ekipleri bir minibüsü durdurmuş ve 15 kişilik minibüsten 70'ten fazla mülteci çıkmıştı.