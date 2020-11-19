Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kıraathane’de Şiir Okumaları
Kıraathane’de Şiir Okumaları
Şiir Okumak Bir Arayıştır
Şiir Okumak Bir Arayıştır
Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Bilgilendirmesi Yapıldı
Sağlık Bilimleri Fakültesi 14 Kasım...
Pazarcık Yeni Sosyal Tesisine Kavuştu
Pazarcık Yeni Sosyal Tesisine Kavuştu
Bediüzzaman Bulvarı Yenileniyor
Bediüzzaman Bulvarı Yenileniyor

Vapurda skandal taciz!

İstanbul’da vapura binen genç kadın karşısında yolculuk yapan başka bir kişinin cinsel tacizine maruz kaldı.

Vapurda skandal taciz!

Vapurda skandal taciz!

İstanbul’da vapura binen genç kadın karşısında yolculuk yapan başka bir kişinin cinsel tacizine maruz kaldı.

19 Kasım 2020 Perşembe 17:51
banner459

Genç kadın yaşadığı tacizin etkisiyle savcılığa başvurarak vapurda yolculuk yapan vatandaşın kendisine bakarak uygunsuz hareketler sergilediğini söyleyince şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek için vapura bindiği sırada bir yolcunun kendisini taciz ettiğini belirterek şikayetçi olan genç kız, taciz dolu hareketler sergilediğini söyledi. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. D.P. isimli 26 yaşındaki genç kız, arkadaşlarıyla buluşmak için Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitti. Vapurla seyahat eden genç kadın, bir süre sonra karşısında oturan şahsın kendisine bakarak hareketler sergilediğini anladı.

AHLAKSIZ HAREKETLER SERGİLEDİ

Kadıköy'de vapurdan indiği sırada polise şikayetçi olan genç kızın, ihbarı arından şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 34 yaşındaki E.E. isimli şahıs, mağdur kadının kendisini yanlış anladığını beyan etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürüttüğü soruşturma sonunda gencin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği gerekçesiyle şahıs hakkında dava açtı. Genç kıza bakarak uygunsuz hareketler sergileyen şahsın, 'Cinsel Taciz' suçunu işlediği ileri sürüldü. 3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta pandemi dolandırıcılığı
Kahramanmaraş'ta pandemi dolandırıcılığı
Hepsini piyasaya süreceklerdi! Kocaeli’de ‘sahte dolar’ baskını
Hepsini piyasaya süreceklerdi! Kocaeli’de ‘sahte dolar’ baskını
Kahramanmaraş’ta 4 çocuk çaldıkları midibüsle kaza yaptı
Kahramanmaraş’ta 4 çocuk çaldıkları midibüsle kaza yaptı
Cami önünde ölü bulundu
Cami önünde ölü bulundu
Hatay'da ormanlık alanda ceset bulundu
Hatay'da ormanlık alanda ceset bulundu

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber