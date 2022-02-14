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Yasa dışı yolla Türkiye'ye getirdiler! Piyasa değeri 10 milyon TL

Mersin'de kozmetik sanayisinde kullanılan ve "balina kusmuğu" olarak bilinen ve yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ambergris maddesi ele geçirildi. Yakalanan 42 kilo 750 gram ambergris maddesinin, piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

Yasa dışı yolla Türkiye'ye getirdiler! Piyasa değeri 10 milyon TL

Yasa dışı yolla Türkiye'ye getirdiler! Piyasa değeri 10 milyon TL

Mersin'de kozmetik sanayisinde kullanılan ve "balina kusmuğu" olarak bilinen ve yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ambergris maddesi ele geçirildi. Yakalanan 42 kilo 750 gram ambergris maddesinin, piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

14 Şubat 2022 Pazartesi 12:36
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Mersin'de 10 milyon lira değerinde, kozmetik sanayisinde kullanılan ve 'balina kusmuğu' olarak bilinen 42 kilo 750 gram "ambergris" maddesi ele geçirildi.

YURT DIŞINDAN YASA DIŞI YOLLARLA ÜLKEYE SOKULUYOR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, kozmetik sanayisinde kullanılan ve "balina kusmuğu" olarak bilinen, değerli bir madde olması sebebiyle de yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 'ambergris' maddesinin Mersin'de piyasa sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON TL

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, şüpheli şahsa ait araç ile şahsın söz konusu maddeyi sakladığı anlaşılan ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu tahmin edilen 42 kilo 750 gram 'ambergris' maddesi ele geçirilirken, F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 14.02.2022 17:21
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