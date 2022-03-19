Yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir yolcu otobüsü 7 metrelik şarampole devrildi. Henüz sebebi bilinmeyen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün yaptığı kazada 23 kişi yaralandı.