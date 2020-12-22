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Bakan Açıkladı, Sım Kart Kalkıyor, İşte Yeni Teknoloji

Türkiye'de artık SIM kart dönemi bitiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun resmen açıkladığı yeni sistemle ilgili bir de yerli ve milli teknoloji müjdesi geldi.

Bakan Açıkladı, Sım Kart Kalkıyor, İşte Yeni Teknoloji

Bakan Açıkladı, Sım Kart Kalkıyor, İşte Yeni Teknoloji

Türkiye'de artık SIM kart dönemi bitiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun resmen açıkladığı yeni sistemle ilgili bir de yerli ve milli teknoloji müjdesi geldi.

22 Aralık 2020 Salı 16:20
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2021 itibarıyla hayata geçirilecek yeni teknolojide akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok alanda sim kart teknolojisine veda edilerek yeni sisteme geçilecek. Bakan Karaismailoğlu'nun son dakika açıklamalarına göre yeni düzende artık SIM kartın sadece adı kalacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan eSIM teknolojisine ilişkin, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." ifadesini kullandı. İşte yeni sistem ve işleyişi

MİLLİ İMKANLARLA ÜRETEN İLK ÜLKELERDEN OLACAĞIZ

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden olacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, ayrıca eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağını belirtti.

YERLİ TEKNOLOJİ OLARAK SINIFLANDIRILDI

eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

MALİYETLER ORTADAN KALKIYOR

eSIM'in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.

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