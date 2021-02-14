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Google açık açık yeniden uyardı! İçi virüs kaynıyor, hemen telefonunuzdan silin!

Android kullanıcıları aman dikkat! Google bir süre önce zararlı içerikli uygulamalar konusunda uyarı yapmıştı.

Google açık açık yeniden uyardı! İçi virüs kaynıyor, hemen telefonunuzdan silin!

Google açık açık yeniden uyardı! İçi virüs kaynıyor, hemen telefonunuzdan silin!

Android kullanıcıları aman dikkat! Google bir süre önce zararlı içerikli uygulamalar konusunda uyarı yapmıştı.

14 Şubat 2021 Pazar 19:28
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Teknoloji devi bu uyarısını tekrarladı. Google isimlerini açıkladığı uygulamaların telefonlardan silinmesi gerektiğini belirtti. Mountain View merkezli şirket, bu uygulamaların içeriğinde değerli bilgilere ulaşmak, cihazı kitleyip fidye istemek gibi amaçlar için geliştirilmiş kötü niyetli yazılımların olduğunu belirtti.

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın bir parçası oldu ve birçok işi kolaylıkla halletmemizi sağlıyorlar. Diğer yandan siber suçluların hedefinde akıllı telefon kullanıcıları da var. Hackerlar geliştirdikleri yazılımlar ve yöntemlerle insanların değerli bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Google bir süre önce bazı uygulamaların içerğinde zararlı kodların olduğunu tespit etti ve hemen duruma müdahele etti. Teknoloji devi bununla birlikte kullanıcıların söz konusu uygulamalara karşı dikkat olması gerektiğini ve eğer bu uygulamalar telefonlarında yüklüyse silmelerini söyledi. Google geçtiğimiz günlerde bu uyarısını yineledi.

Google Play mağazasında PDF dökümanları tarayarak metne aktarabilen uygulamaların en popülerlerinden CamScanner, zararlı yazılım barındırıyor. 2010 yılında indirmeye sunulan uygulama 100 milyon civarında kullanıcıya sahipti.

Yapılan inceleme sonunda uygulamanın bir reklam kütüphanesi üzerinden zararlı kodlar dağıttığı anlaşıldı. Bu kodlar sahte reklam tıklamalarına sebep oluyor ve kullanıcıları ücretli aboneliklere yönlendiriyor. Ayrıca uzak sunuculara bağlanarak yeni kodlar da indirebiliyor.

İşte Google'a göre telefonlara hiçbir şekilde yüklememeniz gereken diğer tehlikeli uygulamalar:

Pro Camera Beauty

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Artistic effect Filter

Beauty Camera

Call Recorder:

Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Art Editor

Selfie Camera Pro

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art Filter Photo

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Photo Editor

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