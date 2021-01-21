Google'dan Huawei telefonları etkileyecek değişiklik!

Google'ın son dönemlerde popüler olan uygulamalarından biri Google Mesajlar oldu. Bu uygulama RCS ve uçtan uca şifreleme gibi güvenlik odaklı özelliklere sahip. Kullanıcılar tarafından da ilgi görüyor. Ancak bu uygulamayla ilgili bir değişiklik yapıldı. XDA Developers'ın aktardıklarına göre Google Mesajlar artık GMS (Google Mobile Service) sertifikası olmayan Android telefonlar çalışmayacak. Bu durumdan GMS kullanmayan Huawei telefonların etkileneceği belirtiliyor.

Bilindiği üzere Huawei, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşından etkilenmişti. ABD tarafından kara listeye alınan teknoloji devi, ambargolar nedeniyle Google da dahil olmak üzere birçok isimle iş birliğini sonlandırdı. Huawei'nin telefonlarında Android işletim sistemi olsa da, GMS sertifikası bulunmuyor. Huawei'nin telefonlarında HMS (Huawei Mobile Service) yer alıyor.

GMS sertifikası olmayan Android telefonlarda, Google'ın uygulamaları olmasa da, Google Mesajlar hesap gerektirmeden kullanılabiliyordu. Google'ın yaptığı değişiklikle birlikte artık bu gerçekleşmeyecek. Google Mesajlar'daki bu değişikliğin 31 Mart'tan itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim, ambargodan sonra Huawei tarafından piyasaya sürülen telefonlar dışında, Huawei'nin alt markasıyken Honor'ın çıkardığı telefonlar, uluslararası pazarda satılmayan ancak sınırlı pazarda olan GMS sertifikası olmayan telefonlarda da Google Mesajlar kullanılmayacak görünüyor.