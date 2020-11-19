İHA'ların gücüne güç katacak hamle! Taarruz edip operasyon yapacak

Güvenlik güçlerine yazılım tabanlı çözümler sunan Türk savunma sanayisi şirketi MilSOFT, insansız hava araçlarının (İHA) sürü konseptiyle kullanılmasına yönelik yazılım geliştirdi. Savunma sanayisinde son dönemde adından sıkça söz edilen sürü İHA sistemleri, donanım maliyetlerinin düşüklüğü, düşman kuvvetleri tarafından zor tespit edilme, büyük platformlara karşı asimetrik tehdit oluşturma gibi avantajlar sağlıyor. Bu sayede tek bir platformun uzun sürede gerçekleştireceği görevler daha kısa sürede tamamlanabiliyor, tehlikeli bölgelerde insan hayatını riske atmadan görevler yerine getirilebiliyor. Birçok ülke bu teknolojiyi henüz simülasyon ortamında denerken, sınırlı ülke sürü teknolojisine sahip bulunuyor. Türkiye ise son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarda sürü teknolojisinden yararlanarak bu alandaki ender ülkeler arasına adını yazdırdı. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Sürü İHA sistemleri konusunda çeşitli projeler yürütüyor ve bu teknolojinin daha da gelişmesini destekleyen etkinliklere imza atıyor. SSB tarafından düzenlenen Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ'lerin katılımıyla insansız platformların sürü konseptinde kullanımına yönelik algoritma ve yazılımların geliştirilmesi hedefleniyor.

BİRLİKLERE YENİ YETENEKLER KAZANDIRILACAK

Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında 1998'den bu yana yerli ve milli çözümleriyle ilklere imza atan MilSOFT da geliştirdiği otonom sistemler ve sürü teknolojisine yönelik yazılımla SSB'nin teknoloji geliştirme yarışmasına katıldı, birinci aşamayı başarıyla tamamladı.

Alınan bilgilere göre, MilSOFT, öz kaynaklarıyla yaklaşık 3-4 yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonunda dünyada büyük ilgi gören sürü hareket kabiliyeti için yeni bir çözüm ortaya koydu. MilSOFT, özgün olarak geliştirdiği görüntü işleme algoritmalarıyla yapay zeka ve makina öğrenmesi tekniklerini kullanarak yüksek başarı oranı ve hassasiyetle otomatik hareketli hedef tespiti ve hedef tanımlama yapma kabiliyetini uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sunuyor.

Halen kullanımda olan istihbarat/görüntü kıymetlendirme çözümleriyle entegre şekilde çalışan sürü İHA'lar, mevcut istihbarat sistemleri yeteneklerine keşif, tespit, tanıma, arama ve kurtarma, araç takip, röle oluşturma gibi ilave kabiliyetler ekleyerek güç katacak. Örneğin, uçak ve platformlardan İHA sürüleri atılabilecek, elde ettikleri görüntüler hava resmine girecek, sürüdeki araçlar röle göreviyle birlikler arasında görüntü aktarımı gerçekleştirebilecek. İnsan gözünden kaçabilecek unsurlar yapay zekanın da desteğiyle tespit edilecek, araçların silahlandırılmasıyla da çoklu taarruz yeteneği kazanılacak.

Üzerinde çalışılan bir başka kullanım senaryosuna göre, MilSOFT'un link çözümleriyle helikopterlerden komut verildiğinde kendisine eşlik eden İHA sürüsü önden taarruz gerçekleştirip operasyonel destek verebilecek. MilSOFT, sürü halinde hareket edebilme yeteneğini su altı ve üstü platformlar ile kara araçlarına da aktarmayı hedefliyor.