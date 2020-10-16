İphone 12 serisinin Türkiye fiyatı sızdı!

Tüm modellerde ise OLED ekran kullanılmış durumda. Yeni iPhone serisinin Türkiye fiyatları merak ediliyor. iPhone 12'nin fiyatı nedir? iPhone 12 ne kadardan satılacak? iPhone 12 fiyatı belli oldu mu? gibi sorular aratılıyor ve yeni iPhone'ların fiyatlarına bakılıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir teknoloji mağazası tarafından iPhone 12 Pro'nun 128 GB'lık modeli ön siparişe açılmıştı. Kısa süreyle ön siparişte kalan telefonun fiyatı 23.600 TL listelendi. Bu fiyat haliyle sosyal medya ve çeşitli forumlarda kendine yer buldu. Fiyatı abartılı bulanlar kadar, PR çalışması olduğunu belirten kullanıcılar var. Şimdiye kadar ortaya çıkan fiyat buydu, fakat yeni bir sızıntı daha gerçekleşti.

Bir kaynak tarafından iPhone 12'lerin operatör fiyatlarını içeren bir liste sızdırıldı. Bu liste şu anda internette dolanıyor. Başlangıç fiyatlarına bakarsak iPhone 12 mini 9.999 TL, iPhone 12 10.999 TL, iPhone 12 Pro 14.999 TL ve iPhone 12 Pro Max ise 16.999 TL olarak görünüyor.

Şunu yeniden belirtelim, bu listedeki fiyatlar, resmi fiyatlar değil. Söz konusu fiyatların iddia olduğunu unutmayın!

IPHONE 12 TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm

Ağırlık: 162 gram

Ekran: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 64, 128, 256

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: 12 + 12 MP

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim sistemi: iOS 14

IPHONE 12 MINI TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar: 131.5 x 64.2 x 7.4 mm

Ağırlık: 135 gram

Ekran: 5.4 inç OLED ekran, 476 ppi, çözünürlük 2340 x 1080

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 64, 128, 256

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: 12 + 12 MP

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim sistemi: iOS 14

IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar:

iPhone 12 Pro: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm

iPhone 12 Pro Max: 160.8 x 78.1 x 7.4 mm

Ağırlık:

iPhone 12 Pro: 189 gram

iPhone 12 Pro Max: 228 gram

Ekran:

iPhone 12 Pro: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170

iPhone 12 Pro Max: 6.7 inç OLED ekran, 458 ppi, çözünürlük 2778 x 1284

İşlemci: Apple A14 Bionic

Depolama alanı: 128, 256, 512 GB

Ön kamera: 12 MP

Arka kamera: Ultra geniş, geniş ve telefoto (LiDAR sensörü)

Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning

İşletim sistemi: iOS 14