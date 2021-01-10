Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
Kahramanmaraşspor’dan Başkan Güngör’e Destek Teşekkürü
SANKO İlkokulu Müdürü Bingül: “Uzman öğretmenlik sistemi en büyük güvencemiz oldu”
SANKO İlkokulu Müdürü Bingül: “Uzman...
Necati Okay’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Necati Okay’dan 10 Ocak Çalışan...
Başkan Aydın, ‘Medyanın sosyal hayatta çok önemli bir yeri vardır’
Başkan Aydın, ‘Medyanın sosyal hayatta...
Başkan Mahçiçek, Gazeteciler Günü’nü Kutladı
Başkan Mahçiçek, Gazeteciler Günü’nü Kutladı

Skandal karar sonrası yüz binlerce kişiden flaş çağrı!

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcıları verilerinin Facebook ile paylaşılacağını açıklamasından sonra, birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.

Skandal karar sonrası yüz binlerce kişiden flaş çağrı!

Skandal karar sonrası yüz binlerce kişiden flaş çağrı!

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcıları verilerinin Facebook ile paylaşılacağını açıklamasından sonra, birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.

10 Ocak 2021 Pazar 12:31
banner459

Ayrıca WhatsApp'ın çifte standart uygulaması da bir hayli tepki çekti. Bilindiği üzere, WhatsApp, geçtiğimiz senelerde bünyesinde Instagram'ı da barındıran Facebook tarafından satın alınmıştı. Facebook, daha önce Cambridge Analytica skandalı ile gündeme gelmiş ve 50 milyon kullancısının verilerini pazarlamıştı. Şimdi WhatsApp'ın aldığı bu skandal karar yine akıllara bir güvenlik sorununu getirdi ve Türkiye genelindeki milyonlarca kullanıcı uygulamayı terk ederek başka alternatiflere yönelmeye başladı. Twitter'da "WhatsAppSiliyoruz" hashtag'i birinci sıraya kadar çıktı. Öte yandan, WhatsApp boykotunun ardından veri güvenliği riski bulunan Facebook ve Instagram için de boykot çağrısı geldi.

Kısa süre önce WhatsApp gizlilik politikasında değişiklik yaptığını ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıkladı. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul eden WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Fakat sözleşmeye onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durum tüm dünyada büyük tepki çekti.

Ünlü girişimci Elon Musk da WhatsApp'ı sert şekilde eleştirdi ve kullanıcılara Signal uygulamasını önerdi. Ayrıca bir WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp'tan gelen bu açıklama işin üstüne iyice tuz biber ekti. Birçok kullanıcı farklı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.

Son gelen raporlara göre Telegram, Signal gibi uygulamaların uygulama mağazalarındaki indirilme sayısı artmış durumda. Bu gelişmeler Türkiye'ye de yansıdı. App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram Messenger" yer aldı. İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

Bununla birlikte Türkiye'deki kullanıcılar WhatsApp'ı silme protestosuna başladı ve Twitter'da "WhatsAppSiliyoruz" hashtag'i kısa süre içinde ilk sıraya kadar yükseldi. Twitter'da sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde yapılan yorumlarda birçok kullanıcı farklı alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapılması gerektiğini belirtiyor.

Bu tepkilere ve protestolara rağmen Facebook şimdilik açıklama yapmadı. Bazı eleştirmenler Facebook'un WhatsApp'la ilgili belki yeni bir karar alabileceğini ve kullanıcılara verilerin paylaşılmasına izin verip, vermeyeceğini içeren bir seçenek sunabileceğini belirtiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp’ın değişen gizlilik politikası Türkiye'deki kullanıcıları nasıl etkileyecek?
WhatsApp’ın değişen gizlilik politikası Türkiye'deki kullanıcıları nasıl etkileyecek?
TSK'nın yeni gözdesi olacak
TSK'nın yeni gözdesi olacak
Zoom’da yeni dönem
Zoom’da yeni dönem
Google’dan flaş chrome kararı!
Google’dan flaş chrome kararı!
Bakan Açıkladı, Sım Kart Kalkıyor, İşte Yeni Teknoloji
Bakan Açıkladı, Sım Kart Kalkıyor, İşte Yeni Teknoloji

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber