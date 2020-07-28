Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tarih ve kültür şehri Dulkadiroğlu’na bir ödül daha
Tarih ve kültür şehri Dulkadiroğlu’na...
CHP İl kadın kollarından kadın cinayetlerine yönelik basın açıklaması
CHP İl kadın kollarının kadın...
Sanko Okulları Öğrencisi YKS’de Türkiye 24’üncüsü Oldu
Sanko Okulları Öğrencisi YKS’de Türkiye...
Canlı Hayvan Borsası’na Otobüs Seferleri Başladı
Canlı Hayvan Borsası’na Otobüs Seferleri...
Afşin’de hasat kontrolü
Afşin’de hasat kontrolü

Sosyal ağ sağlayıcıları artık temsilci bulundurmak zorunda

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarada bulundu. Özkan, "Sosyal ağ sağlayıcıları artık temsilci bulundurmak zorunda." dedi.

Sosyal ağ sağlayıcıları artık temsilci bulundurmak zorunda

Sosyal ağ sağlayıcıları artık temsilci bulundurmak zorunda

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarada bulundu. Özkan, "Sosyal ağ sağlayıcıları artık temsilci bulundurmak zorunda." dedi.

28 Temmuz 2020 Salı 13:45

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili önemli açıklamalarada bulundu. Özkan, "Sosyal ağ sağlayıcıları artık temsilci bulundurmak zorunda." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarından satır başları;

Kişisel verilerin korunması temek haktır. Vatandaşların hukukunu korumak bizleri bu düzenlemeyi yapmaya itmiştir.

Sosyal ağ sağlayıcılar, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek.


İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar tarafından değil içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Ağ Sağlayıcıları Artık Temsilci Bulundurmak Zorunda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okyanus Dibinde Bilinen En Uzun Hayvan Keşfedildi
Okyanus Dibinde Bilinen En Uzun Hayvan Keşfedildi
Ruslar İneklere Sanal Gerçeklik Gözlüğü Taktı
Ruslar İneklere Sanal Gerçeklik Gözlüğü Taktı
Uzay İstasyonu’nda devrim yaratacak proje… yazıcıda et ürettiler!
Uzay İstasyonu’nda devrim yaratacak proje… yazıcıda et ürettiler!
İnsan Maymun Melezi Üretildi
İnsan Maymun Melezi Üretildi
bakan dönmez duyurdu! 
bakan dönmez duyurdu! 

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber