Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor
Muratçakıroğlu Mahallesinde İçme Suyu Çalışmaları...
KSÜ Tıp Fakültesinde Dünya Astım Günü Bilgilendirmesi
KSÜ Tıp Fakültesinde Dünya Astım...
Pazarcık’ta Grup Yolları Yenileniyor
Pazarcık’ta Grup Yolları Yenileniyor
Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz
Birlikte Üretiyoruz ve Büyüyoruz
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke Çalışması
Karaziyaret Ve Güzelyurt Mahallelerinde Parke...

Whatsapp'ta Süre Doluyor: Kabul Etmeyenlerin Hesapları Silinecek

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini onaylamayanların askıya alınacak. Yani kullanıcılar sözleşmeyi onaylamadıkları takdirde WhatsApp'ı kullanamayacak.

Whatsapp'ta Süre Doluyor: Kabul Etmeyenlerin Hesapları Silinecek

Whatsapp'ta Süre Doluyor: Kabul Etmeyenlerin Hesapları Silinecek

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyor. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini onaylamayanların askıya alınacak. Yani kullanıcılar sözleşmeyi onaylamadıkları takdirde WhatsApp'ı kullanamayacak.

06 Mayıs 2021 Perşembe 10:28
banner459

Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yaptığı uzatmada sona geliniyor. WhatsApp, 2021 başında gelen tepkiler üzerine eni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a erteleme kararı almıştı.

WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti. Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecek.

Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biri
WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biri.

Sözleşme onaylanmazsa neler olur?
Peki kullanıcılar bu sözleşmeyi onaylamazsa neler olacak? WhatsApp'ın Şubat ayında aktardıklarına göre veri ilkelerini onaylamayan kullanıcılar 15 Mayıs'tan sonra uygulamaya giremeyecek. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'a kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak.

8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu
Facebook’un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak’ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat’tan 15 Mayıs’a ötelediğini duyurmuştu. Facebook, WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın almış fakat uygulama üzerinden gelir elde etmekte zorlanmıştı.

Sözleşme maddeleri
- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

Hangi veriler toplanabiliyor?
- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

Anahtar Kelimeler:
Whatsappta Süre Doluyor: Kabul Etmeyenlerin Hesapları Silinecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türksat 5a, 31 Derece Doğu Yörüngesine Ulaştı
Türksat 5a, 31 Derece Doğu Yörüngesine Ulaştı
Gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak? Whatsapp Açıkladı
Gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak? Whatsapp Açıkladı
Google açık açık yeniden uyardı! İçi virüs kaynıyor, hemen telefonunuzdan silin!
Google açık açık yeniden uyardı! İçi virüs kaynıyor, hemen telefonunuzdan silin!
Dijital medyada milyar dolarlık devrim
Dijital medyada milyar dolarlık devrim
Google'dan Huawei telefonları etkileyecek değişiklik!
Google'dan Huawei telefonları etkileyecek değişiklik!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber